A Trapani “Flora & Garden Show”, tre giorni di mostra florovivaistica

Verrà inaugurata a Trapani venerdì 12 aprile alle ore 10, “Flora & Garden Show”, la mostra mercato dei fiori, delle piante e del giardino mediterraneo. “Flora & Garden Show” è un’assoluta novità per la città e si colloca con ambizione fra gli eventi del settore più attesi e green dell’anno. La mostra-mercato – aperta fino al 14 aprile – si terrà presso la Villa Margherita; al suo interno saranno presenti le più prestigiose aziende del settore florovivaistico e vivaistico della Sicilia. Appuntamento imperdibile per gli appassionati del verde e dei giardini che avranno l’occasione di ammirare ed acquistare in questo fantastico palcoscenico, delle bellezze e delle particolarità presentate da numerosi espositori provenienti dalla Sicilia e oltre. Gli orari per visitare la mostra saranno tutti i giorni dalle ore 10 alle 19. L’ingresso è libero.