Teo Mammucari all’Ariston di Trapani con “Sarà capitato anche a voi”

Tutto pronto per il settimo appuntamento della rassegna teatrale “Si va in scena” del Cine Teatro Ariston di Trapani. Domani, venerdì 12 Aprile, arriva sul palco dell’Ariston la travolgente comicità di Teo Mammucari.

Showman dai mille volti e dalle mille sfaccettature, Teo Mammucari, porterà in scena “Sarà capitato anche a voi”. La comicità, cifra del Teo artista ma anche e soprattutto del Teo uomo, è lo strumento che utilizza per esplorare e portare alla luce alcune grandi tematiche del nostro vivere. Molto spesso la sofferenza, soprattutto interiore, che ci troviamo ad affrontare, in amore, in amicizia, nei rapporti con le altre persone, ci porta a chiederci “perché a me”, quando si vede tutto nero ci si dice “perché capitano tutte a me”. E dunque si, “Sarà capitato anche a voi”, di sentirvi in una strada senza uscita, di avere la sensazione di navigare senza bussola nel mezzo di una tempesta. Ebbene si, è capitato e capita a tutti noi, ma quel che dovremmo fare è imparare a spostare il punto di vista. Attraverso l’ironia e l’umorismo Teo Mammucari ci prende per mano, ci accompagna a guardarci da vicino e, perché no, con uno sguardo diverso e più benevolo nei confronti di noi stessi.

Uno spettacolo interattivo che renderà il pubblico protagonista fino alla fine e sarà Teo in qualità di mattatore con il suo talento e la sua esperienza a rendere lo show piacevole e divertente.

Inizio spettacolo ore 21.00

