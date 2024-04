Ausiliare del traffico salva una donna aggredita dai cani, encomio dal Comune di Mazara

Ha prestato soccorso salvando una donna da un attacco da parte di tre cani di grossa taglia, l’agente Francesca Maggio della Polizia Municipale di Mazara del Vallo e per questo l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Quinci l’ha premiata al Palazzo Municipale con un encomio per il coraggioso gesto nei confronti di Carla Giammarinaro. L’episodio avvenne il 15 luglio 2014 nella via Stefanio Canzio, una traversa della via Piersanti Mattarella. La donna, caduta a terra, riportò morsi alle braccia e in altre parti del corpo. In quel frangente, in auto, transitava proprio la Maggio, all’epoca solo ausiliare del traffico, che era in ferie e che non ha esitato a fermarsi prestando soccorso.

La donna riuscì a posizionare la sua auto tra la vittima e i cani riuscendo a metterli in fuga suonando ripetutamente il clacson. Chiamò inoltre un’ambulanza e il Comando della Polizia Municipale. La vittima, la signora Carla, fu poi trasportata in ospedale e i cani furono catturati scoprendo peraltro che non erano randagi ma avevano un padrone. L’episodio è stato riferito solo tre mesi fa da Giammarinaro all’Amministrazione comunale che si è attivata per premiare Maggio.