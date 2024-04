Esercitava abusivamente la professione medica, naturopata mazarese a giudizio

Avrebbe esercitato abusivamente la professione medica senza averne alcun titolo. Questo il reato contestato a un 67enne naturopata mazarese Enzo Iannazzo, che secondo la Procura di Marsala avrebbe effettuato sistematicamente prestazioni mediche per cui viene richiesta una speciale abilitazione.

Presso l’ambulatorio di via dello Sbarco, Iannazzo avrebbe visitato numerosi pazienti utilizzando apparecchiature mediche, effettuando manovre per constatare l’esistenza di patologie e prescrivendo integratori a un paziente affetto da neoplasia e sottoposto a chemioterapia. Per quanto riguarda quest’ultima vicenda, la più delicata, i fatti risalgono all’aprile del 2023.

La prima udienza pre-dibattimentale è fissata per venerdì 12 aprile al Tribunale di Marsala. L’imputato è difeso dall’avvocato Antonino Falco, mentre l’avvocato Tommaso Picciotto difenderà uno dei soggetti offesi, costituitosi parte civile.