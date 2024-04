All’ospedale di Trapani nuovi esami per diagnosi disturbi del sonno

La direzione strategica dell’Asp di Trapani incrementa le prestazioni ambulatoriali dell’Unità Operativa di Neurologia con Stroke Unit dell’ospedale Sant’Antonio Abate, diretta da Antonio Scarpitta, con particolare riferimento ai disturbi del sonno in età adulta e alla diagnosi e cura dell’epilessia nell’età adulta, pediatrica, neonatale e ai prematuri.

In particolare, le nuove prestazioni ambulatoriali erogate sono: Elettroencefalografia (EEG) standard per adulti, bambini e neonati; EEG standard con videoeeg; EEG in sonno neonatale e pediatrico; EEG in privazione di sonno con poligrafia; EEG in veglia con poligrafia e videoeeg; potenziali evocati somatosensoriali, visivi, motori ed acustici nell’adulto; potenziali evocati visivi ed acustici neonatali e pediatrici (follow up del neonato prematuro). Gli specialisti, neurologi e tecnici di Neurofisiopatologia, si avvalgono di metodiche diagnostiche d’avanguardia con il supporto di apparecchiature di ultima generazione, garantendo un’assistenza in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale per visite ed esami strumentali. Ai servizi erogati da questa Unità possono accedere i pazienti provenienti dai vari reparti dell’ospedale o da altri ospedali, esterni, con prenotazione tramite CUP o direttamente presso gli ambulatori di neurofisiopatologia al piano 7 del P.O.Sant’Antonio Abate o alla mail: prenotazionineuro.potrapani@asptrapani.it.

“Il potenziamento dell’offerta sanitaria sul territorio è un obiettivo prioritario dell’attività aziendale – ha spiegato il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce – che si realizza anche attraverso l’ampliamento del ventaglio di esami specifici per indagini diagnostiche necessarie, come in questo caso, a monitorare alcune anomalie nell’attività cerebrale causate da disturbi che colpiscono il cervello”.