Torna a San Pietro il “Marsala Comics & Games”

E’ stato presentato in conferenza stampa l’evento “Marsala Comics & Games”, in programma in città nel weekend dal 12 al 14 aprile presso il Complesso San Pietro. Alberto Perrone, Nancy Cassarino e Sharon Ottoveggio dell’Associazione organizzatrice “Marsala Dream Events”, hanno illustrato i dettagli del programma e gli ospiti tanto attesi, tra i quali diversi doppiatori dei personaggi comics and games. E il cosplay -l’esibizione nel costume tipico dei personaggi di fumetti e video-giochi, con annesso contest – caratterizzerà l’evento che, nella serata di sabato vivrà anche un “party” sulle classiche musiche che hanno allietato l’infanzia dei bambini. Ci sarà anche un contest K-Pop Dance Fight Fest. Tra gli ospiti, anche Leonardo Graziano, storica voce di Sheldon Cooper della serie tv Big Bang Theory, Giovanna La Parrucchiera, 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐂𝐡𝐞𝐯𝐚𝐥𝐢𝐞𝐫, voce di Tom Hiddleston in Locki e tanti altri.