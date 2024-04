Flavio Geraci della Calisthenics Marsala vince i Campionati regionali

La SSD Calisthenics Marsala è orgogliosa del grande successo del suo giovane allievo, Flavio Geraci, ai Campionati Regionali di Calisthenics – disciplina che racchiude una serie di esercizi svoltisi a Modica il 7 aprile scorso. L’evento, organizzato dai campioni italiani di Calisthenics Tommaso Magro, Carlo Figus e Manuel Caruso, ha visto la partecipazione di alcuni dei migliori talenti giovanili provenienti da tutta la Sicilia. Tuttavia, è stato proprio Flavio Geraci, con la sua incredibile performance a corpo libero, a lasciare il segno. Durante le diverse prove, Geraci ha saputo dimostrare un’eccezionale padronanza delle diverse abilità richieste da questa disciplina atletica a corpo libero, conquistando così il plauso del pubblico e il primo posto nella categoria intermedia Skills.

“È stata un’esperienza incredibile – ha dichiarato il 19enne -. Essere in grado di competere a questo livello e portare a casa il trofeo è un sogno che si avvera per me”. La società lilybetana desidera ringraziare i coach Emmanuele Cassata, Giuseppe Marino e Antonino Clemente per il prezioso contributo alla formazione di Flavio e di tutti i suoi compagni d’allenamento.