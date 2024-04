Il Parco Archeologico Lilibeo modifica i suoi prezzi di accesso. In accoglimento della Determina n° 139/GAB del 22.12.2023 (integrata dalla determina n° 143/GAB del 29.12.2023) e trasmessa in data 29.01.2023 dal superiore Dipartimento dei Beni Culturali e Ambientali, sono state adeguate le tariffe di accesso ai luoghi della cultura siciliana, adotterà i nuovi prezzi, leggermente superiori, a far data dal già dal giorno 1° gennaio 2024, e più precisamente: Museo €. 7,00 (ridotto €. 3,50) Parco €. 2,00 (ridotto €. 1,00) Cumulativo €. 8,00 (ridotto €. 4,00); Chiesa di San Giovanni (Grotta della Sibilla), Ipogeo di Crispia Salvia, Latomie di Niccolini, Complesso di Santa Maria della Grotta, Casa Romana con mosaici, €. 2,00 (ridotto €. 1,00).