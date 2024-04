Da Pellegrino a Scala, da Hopps a Coronetta il sostegno a Vita Ippolito candidata a sindaco di Mazara. Presentato il programma

In un Teatro Rivoli pieno di sostenitori la candidata sindaca Vita Ippolito ha presentato il suo Programma Amministrativo “Più Vita per Mazara” in vista delle elezioni amministrative. Con questo slogan si è chiuso il partecipatissimo incontro, avvenuto nel pomeriggio di domenica 7 aprile presso il Cine Teatro Rivoli di Mazara del Vallo, per la presentazione del Programma Amministrativo della candidata sindaca della Città, Vita Ippolito. Una candidatura forte grazie alla condivisione di un progetto che parte dalle forze politiche del centro destra (Forza Italia, DC, MPA e UDC) ed allargato alle forze progressiste (Nuova Energia Popolare) e civiche (“La Forza dei Fatti” – Più Vita per Mazara) con la condivisione di un Programma Amministrativo molto articolato che è stato presentato ai moltissimi cittadini intervenuti che hanno occupato tutti i posti a sedere sia in platea che in galleria. Molti cittadini rimasti in piedi anche nella hall del teatro mazarese per ascoltare fino alla fine i punti salienti del programma attraverso gli interventi di rappresentanti della coalizione e di professionisti del territorio che hanno voluto “abbracciare” fortemente il progetto politico-amministrativo della candidata sindaca Vita Ippolito. La conduzione è stata affidata alla bravissima presentatrice Vittoria Abbenante.

Prima dell’intervento finale della candidata sindaca è salito sul palco l’On. Toni Scilla, coordinatore provinciale di Forza Italia, Scilla che ha rinnovato l’invito ai cittadini a sostenere un serio cambiamento della Città in discontinuità rispetto agli ultimi 15 anni di Amministrazione comunale; ha successivamente rivolto un plauso ai candidati al Consiglio comunale delle 6 liste che compongono la coalizione a sostegno di Vita Ippolito: “Il 10 giugno prossimo – ha concluso Scilla – Mazara del Vallo si sveglierà con il primo sindaco donna della sua storia: Vita Ippolito”. Infine è salita sul palco Vita Ippolito la quale ha annunciato un articolato programma. “Sono molto grata per il grande lavoro fatto dalla mia coalizione per questa prima presentazione del programma Amministrativo e sono contenta della grande manifestazione di affetto dei moltissimi cittadini che hanno partecipato ieri pomeriggio al Cine Teatro Rivoli; un segnale importante di adesione al progetto Più Vita per Mazara. La città ha bisogno di volare alto e rendere finalmente merito alla sua storia e alla nostra laboriosità. Abbiamo cominciato un grande viaggio”.

Hanno preso la parola: Stefano Cirillo DC, On. Decio Terrana UDC, Sen. Antonino Papania MPA, Valeria Alestra LA FORZA DEI FATTI, Stefania Marascia NUOVA ENERGIA POPOLARE, Alessandro Culicchia PIÙ VITA. Erano presenti diverse personalità politiche e della società civile tra cui: Stefano Pellegrino FORZA ITALIA, Giacomo Scala DC, Giovan Battista Quinci UDC, Giacomo Mauro e Giuseppe Palermo NUOVA ENERGIA POPOLARE (NEP), Francesco Spedale PSI, Angelo Rocco e Maricò Hopps MPA, Antonella Coronetta PIU’ VITA, Cesare Gilante e Michele Reina FORZA ITALIA.