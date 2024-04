A Petrosino si svuotano le vasche dell’Acquedotto per lavori di sanificazione

E’ stato effettuato ieri lo svuotamento delle vasche dell’acquedotto comunale di Petrosino in quanto oggi verranno eseguiti lavori per la sanificazione e pulizia delle vasche di accumulo. L’erogazione riprenderà immediatamente dopo le operazioni di pulizia. Dal Comune di Petrosino alcune raccomandazioni per la giornata odierna con le scuse per i disagi causati: “Sono lavori necessari per garantire una maggiore qualità delle nostre acque nel rispetto delle norme e della salute di tutti i cittadini”.