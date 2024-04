A Mazara è stata celebrata la giornata nazionale del mare

Anche quest’anno il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha indetto su tutto il territorio nazionale “la giornata nazionale del mare” al fine di diffondere l’educazione marinara e la cultura del mare, con particolare riguardo alla tutela del mare e della biodiversità marina. L’iniziativa, a livello locale, è stata organizzata presso la Sezione della Lega Navale Italiana di Mazara del Vallo e fortemente voluta dalla Capitaneria di porto mazarese che, per l’occasione, effettuerà anche una dimostrazione delle tecniche di pronto intervento dei mezzi navali della Guardia Costiera attraverso operazioni di recupero naufrago e l’utilizzo di zattera di salvataggio.

In questi giorni che precedono l’evento, la Guardia Costiera ha organizzato una serie di incontri preso alcune scuole con un ciclo di conferenze per sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela ed alla salvaguardia del mare informandoli sui compiti e funzioni svolte quotidianamente dal Corpo delle Capitanerie di porto. L’obiettivo è quello di educare i giovani sulle tematiche ambientali e, nello specifico, sulla problematica costituita dall’inquinamento marino dovuto anche alla eccessiva presenza di plastiche e microplastiche nel suo ecosistema. In tale ottica si inserisce, altresì, la mostra espositiva presso il piazzale Giovan Battista Quinci, sede della locale “L.N.I.”, realizzata dalla Capitaneria, dall’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del CNR di Capo Granitola e dall’Associazione Marevivo sede operativa di Marsala.

Il tema scelto riguarda l’importanza che le risorse del mare rivestono ed il loro corretto sfruttamento, non solo per le comunità costiere, ma per l’intera umanità, sempre più esposta ai rischi del depauperamento delle risorse ed ai rischi indiretti che possono derivarne. La mostra sarà impreziosita dai contributi degli allievi e docenti che testimonieranno l’attenzione alla tematica con la realizzazione di opere letterarie, artistiche o multimediali e sarà aperta alla cittadinanza intera presso il piazzale Giovan Battista Quinci da domani pomeriggio 9 Aprile fino al giorno della manifestazione che avrà luogo giorno 11 Aprile dalle ore 11:00, occasione nella quale si è pensato di coinvolgere tutti i soggetti che, a vario titolo, “vivono” il mare e che si impegnano per la sua tutela e salvaguardia comprendendo in tale novero anche alcune scuole che parteciperanno con una affluenza di circa 180 alunni.

Con un proprio “spazio espositivo/dimostrativo”, sarà presente il personale Militare dipendente della Capitaneria di porto di Mazara del Vallo che, nell’occasione, distribuirà alcune brochure informative ai visitatori al fine di renderli edotti riguardo alle virtuose regole di comportamento da tenere per la tutela e la salvaguardia del mare ed informarli sui compiti e le funzioni svolte quotidianamente dalla Guardia Costiera in tale ambito non mancando di far conoscere le procedure per la partecipazione ai concorsi per l’arruolamento nel Corpo delle Capitanerie di Porto per entrare a far parte integrante e fattiva di chi, istituzionalmente, si impegna a beneficio del grande “amico blu”.