Il cordoglio di Italia Nostra per la scomparsa di Alberto Barbata: “Un custode della memoria”

La sezione di Trapani di Italia Nostra saluta il proprio socio Alberto Barbata, mancato ieri all’affetto dei propri cari.

“Alberto, amico colto e affettuoso, già direttore della biblioteca comunale di Paceco, è stato un custode della memoria. Ha indagato su diversi aspetti storici del paese e ha indirizzato e agevolato le ricerche di tanti giovani che cercavano informazioni fra le tante carte della biblioteca”.

Per Italia Nostra, di cui è stato socio dal 2013, è stato relatore in diversi convegni, come “Salviamo la chiesa del Rosario” nel 2015 e nel 2021, “Il convento di San Francesco di Paola” nel 2018, “Restaurare la chiesetta e le cappelle del vecchio cimitero” nel 2019. Peraltro, era previsto che il prossimo maggio relazionasse in un convegno in preparazione, sui pozzi e i bevai arabi nel territorio di Misiliscemi.

Ha scritto molti libri e articoli rintracciabili sul sito www.trapaninostra.it. La sua ultima opera, “Un uomo in rivolta”, è stata dedicata a Giacomo Spatola ed è stata pubblicata con il contributo dell’Anpi.

I funerali saranno celebrati domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 12 nella Chiesa Madre di Paceco, nella piazza principale.