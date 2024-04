Del Monte presenta un progetto al 3° Simposio Fragola e dei Piccoli Frutti a Marsala

Del Monte, uno dei principali produttori e distributori verticalmente integrati al mondo di frutta e verdura fresca e di IV gamma attivo da 130 anni, ha scelto di entrare ufficialmente nella produzione e commercializzazione di piccoli frutti a proprio marchio in Italia. E lo fa partendo dalla Sicilia. Sarà infatti il 3° Simposio della Fragola e dei Piccoli Frutti, in programma a Marsala per l’11 di luglio: il momento migliore per incontrare ufficialmente la rete di produttori e imprenditori locali già impegnati nella produzione e quanti vorranno entrare come fornitori del nuovo progetto industriale. Durante l’incontro di Marsala, organizzato dal mensile di agricoltura professionale Agrisicilia, edito dal Centro ricerche ISVAM di Palermo, Del Monte Italia presenterà il proprio progetto di investimento nel comprensorio del Marsalese per produrre e commercializzare piccoli frutti made in Sicily. Il Simposio di Marsala, come per la scorsa edizione, si svolgerà presso l’azienda di produzione “A…Piccoli Frutti” di Vito Gambina che da anni produce e vende sui mercati regionali e nazionali lamponi, more, fragole e fragoline di bosco prodotti nell’azienda di contrada Strasatti. L’evento siciliano potrà inoltre contare su di uno stand istituzionale presso la fiera nazionale MacFrut di Rimini per il suo lancio ufficiale a livello nazionale e, successivamente, su di una giornata di attività convegnistiche e di visite alle serre di produzione dell’azienda di Vito Gambina, a Marsala.

“La scelta della Del Monte Italia di investire nell’area di Marsala – anticipa Massimo Mirabella direttore responsabile della testata Agrisicilia – consente di immaginare interessanti scenari sia a livello di produzione che di commercializzazione di un prodotto oggi considerato salutistico e i cui consumi sono in rapida crescita. Per la realtà agricola del comprensorio è sicuramente una notizia di grandissima importanza perché potrebbe mettere in moto una filiera produttiva di alto valore qualitativo”. L’area interessata alla produzione di piccoli frutti a marchio Del Monte Italia è al momento famosa per la fragola prodotta e venduta come primizia a livello nazionale ma dove molti produttori si stanno spostando, o integrando quanto già fanno, sulla produzione di piccoli frutti che coprono commercialmente l’intero anno e che spuntano sul mercato remunerazioni più interessanti.

“Negli ultimi anni la Del Monte Italia – spiega Gianluigi Bertelli, Senior sales manager della società – ha osservato con ammirazione la crescente e prospera industria dei piccoli frutti in questa regione, una testimonianza della sua fertile terra e della capacità imprenditoriale dei suoi abitanti. È con grande entusiasmo che ci avviciniamo a questa realtà, desiderosi di collaborare con i produttori siciliani di piccoli frutti per portare i loro prodotti sul mercato globale. Siamo impegnati a garantire che ogni prodotto che portiamo sul mercato sia coltivato con cura e rispetto per l’ambiente, riflettendo i valori di sostenibilità e responsabilità che sono al centro della nostra filosofia aziendale. Con Del Monte, non si tratta solo di vendere prodotti, ma di costruire partnership durature basate sulla fiducia e sulla reciproca crescita”.

“Come organizzatori della manifestazione – conclude Mirabella – siamo orgogliosi che una azienda multinazionale di questo peso abbia deciso di investire in Sicilia e che abbia scelto di presentarsi ufficialmente ai produttori regionali proprio ad un nostro evento. Un salto di qualità notevole per la nostra manifestazione che, pur se svolta in Sicilia, si conferma ancora una volta essere di ampie vedute e di respiro nazionale!”. Al MacFrut avremo modo di presentare la manifestazione con un convengo in programma per il 9 di maggio (14:00) e grazie ad uno stand istituzionale per offrire informazioni a quanti vorranno partecipare o sponsorizzare la manifestazione per far parte di questa grande squadra!”.

Per poter aderire all’iniziativa e relazionare le aziende interessate potranno mandare una email a commerciale@mensileagrisicilia.it per essere ricontattate. Appuntamento dunque a Rimini dall’otto al dieci di maggio e poi a Marsala per l’11 di luglio per i lavori e le visite in campo in programma al 3° Simposio della Fragola e dei Piccoli Frutti.

Fresh Del Monte in cifre:

40.000 ettari in produzione

40.000 membri del team a livello globale

Il 28% dei terreni di proprietà viene accantonato per preservare la biodiversità e proteggere la fauna selvatica

21 Paesi in cui opera

80+ Paesi in cui i prodotti a marchio Del Monte sono disponibili

Oltre 6.700 le aziende agricole di proprietà in tutto il mondo

Così il Simposio della Fragola e dei Piccoli Frutti:

Manifestazione ideata e organizzata dalla testata di agricoltura professionale Agrisicilia ormai giunta alla sua terza edizione. Presentata per la prima volta nell’autunno del 2022 a Marsala il Simposio ha messo radici solide nel tessuto produttivo del Trapanese abbracciando una zona di produzione di primissimo ordine che copre principalmente le aree di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino. La manifestazione prevede la presenza di sponsor tecnici che illustreranno le ultime novità in campo varietale e produttivo e relazioni scientifiche a cura di docenti universitari e ricercatori.