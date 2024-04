Il Marsala vince col San Vito al Municipale e si accende la voglia di play off

Incoraggiante presenza di pubblico al Municipale “Nino Lombardo Angotta” che significa voglia di sport e di tornare allo Stadio. L’occasione è la 25ª giornata di Campionato di Promozione Girone A che ha visto in campo il Marsala Calcio sfidare il San Vito Lo Capo. Un risultato positivo per gli azzurri di Mister Brucculeri che vincono per 2 a 1 grazie alla doppietta di Ianotti al 18′ del primo tempo e al 6′ del secondo, mentre i sanvitesi sono andati a segno con Bulades al 48′ del secondo tempo. La classifica vede il Marsala in ottima posizione, al terzo posto a 45 punti, a + 2 dal Bagheria, considerando che San Vito e Parmonval sono a pari punti (51). La speranza play off si accende.