Il derby cittadino d’Eccellenza va al Mazara, l’Unione Sportiva battuta 1 a 0

Il Mazara fa suo il derby con l’Unione Sportiva Mazara 46 grazie a un gol in zona Cesarini per la 27ª giornata del Campionato di Eccellenza, girone A, terminata 1-0 ed abbandona l’ultimo posto in classifica, rilanciando le proprie chances in ottica play out. Prima del match la società canarina ha omaggiato con una targa celebrativa il Futsal Mazara, fresco vincitore della Coppa Italia di Serie B.

Primo tempo: Avvio di gara timido da parte di entrambe le squadre, il primo tiro arriva al 12’ co Giardina, il cui destro da fuori finisce lontanissimo dalla porta. Dall’altra parte, Pongo va via in velocità, ma se l’allunga troppo e Keba blocca. Al 22’, Rosella serve Mario Erbini, il cui sinistro deviato in corner finisce poco alto. Dall’altra parte però il Mazara sfiora il vantaggio: Bojang prolunga in avanti, Jammeh scivola, Ndiaye deve solo appoggiare di testa a porta vuota ma Keba recupera la posizione e compie un miracolo. Poco dopo è ancora Ndiaye a farsi pericoloso, l’attaccante entra in area e viene fermato da Giardina. I giallorossi rispondono con Rosella, che alla mezz’ora prova il tocco sotto, Venè salva in due tempi. Tre minuti dopo, schema su calcio d’angolo e destro di Pace, palla di poco fuori. Nel finale di primo tempo altre due ghiotte occasioni per gli ospiti: prima Mario Erbini mette in mezzo per Rosella che però non arriva a concludere da due passi, poi lo stesso Rosella in diagonale esalta i riflessi di Venè, la cui deviazione in corner (non concesso dall’arbitro per una svista) è decisiva. Si va al riposo a reti bianche.

Secondo tempo: In avvio di ripresa subito un cambio tra i canarini, dentro Diaby e fuori Peterson. Giallorossi subito a un passo dal vantaggio, Mario Erbini supera Benivegna e conclude, ma Venè è decisivo nella deviazione in corner. I giallorossi prendono campo, al 59’ Licata ci prova su punizione dalla distanza, blocca ancora Venè. Qualche minuto dopo, il portiere canarino blocca anche una conclusione da fuori di Jammeh, mentre la formazione di mister Masi ha un’altra occasione ghiotta al 73’, quando Perrone mette in mezzo per Mario Erbini il quale da ottima posizione di testa mette fuori. Il Mazara prova a scuotersi al 75’ con il neo entrato Novara, il cui destro dal limite è rimpallato in corner. All’ultima azione del match, però, esplode il ‘Nino Vaccara’: ripartenza del Mazara e lancio sulla destra per Gomes che mette giù, entra in area e col sinistro batte Keba per il gol che decide la partita.

Il tabellino di gara

Mazara: Venè, Sfar, Risoleo, Zingi Mbala, Benivegna, Ciancimino, Peterson (46’ Diaby), Gomes, Pongo, Ndiaye (72’ Novara), Bojang. A disp.: Giacalone, Danso, Perron, Kabało, Scalabrino, Pizzolato. All. Marino.

Unione Sportiva Mazara 46: Keba, Giardina, Jammeh, Barbero (58’ Galfano), Lo Cascio, S. Erbini (76’ Cristaldi), Licata, Angileri, Pace, Rosella (61’ Perrone), M. Erbini (80’ Murania). A disp.: S. Russo, Ciolino, V. Russo, Lentini. All. Masi.

Arbitro: Giuseppe Matranga della sezione di Palermo

Assistenti: Domenico Cono (Palermo) e Marco Garofalo (Palermo)

Marcatori: 93’ Gomes

Note: Ammoniti: Benivegna (M), Risoleo (M). Recupero: pt 1’, st 4’.