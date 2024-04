La Chiesa Valdese di Trapani e Marsala celebra gli 850 anni dalla nascita del movimento

Due appuntamenti importanti nell’anno che celebra gli 850 anni dalla nascita del Movimento Valdese. Dal 12 al 14 aprile prossimi a Trapani e Marsala sarà presente Eugenio Bernardini, già Moderatore della Tavola Valdese e Presidente della Claudiana Editrice, che terrà due conferenze pubbliche sul tema: “Protestanti prima di Lutero, da eretici a simbolo“. Le iniziative saranno moderate dalla Dott.ssa Georgie E. Betz e dal Prof. Giovanni Lombardo.

La prima conferenza si svolgerà a Trapani, presso la Chiesa Valdese di via Orlandini, venerdì 12 aprile alle ore 18,00. La seconda, a Marsala, sabato 13 aprile alle 18,00, presso l’Associazione Finestre sul mondo di via Sibilla. Nato alla fine del XII secolo, il movimento valdese prende il nome da Valdo, un mercante lionese, che al termine di una profonda crisi spirituale, decise di vivere l’esperienza degli apostoli al seguito di Cristo e di consacrare la sua vita alla predicazione del Vangelo. Come tutti i movimenti detti “ereticali”, anche quello valdese fu oggetto di repressione e persecuzione da parte dei poteri civili e religiosi. Malgrado questa situazione di difficoltà e la caccia dell’Inquisizione, si espanse in tutta l’Europa medievale. Le zone in cui i valdesi si impiantarono con maggior consistenza furono le Alpi Cozie, la Provenza, la Calabria e la Germania meridionale. Per il Presidente del Consiglio di chiesa di Trapani e Marsala, Gianluca Fiusco, “… le iniziative proposte rientrano nel più ampio programma che, a livello nazionale, sta riscontrando il coinvolgimento di Istituzioni religiose e civili, per una storia, quella valdese, che appartiene al patrimonio comune della società italiana”.

“La presenza di Eugenio Bernardini – ha concluso Fiusco – che tra molto altro è stato il moderatore che ha promosso lo storico incontro con Papa Francesco nel giugno del 2015, oltre a gratificarci rappresenta una opportunità culturale riteniamo importante per la società trapanese e marsalese”.