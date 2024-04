L’Avis comunale di Trapani dice addio ad Antonella Di Stefano

L’Avis comunale di Trapani dice addio alla sua componente Antonella Di Stefano, morta prematuramente. Questo il messaggio dell’Avis: “La nostra Antonella, quella creatura magica, buffa, luminosa e straordinariamente dolce che tutti voi avete avuto il privilegio di conoscere, e con la quale avrete scambiato chissà quante chiacchiere e risate, ci ha lasciato. Non sappiamo cosa ci sia dietro l’angolo, se esiste una dimensione per le anime buone ormai libere dal peso di una gabbia tutta terrena. Ma se c’è, se esiste un “dopo”, lei è lì, a divertire e a divertirsi con la sua inesauribile gioiosità. Lascia un vuoto incolmabile e un dolore immenso in chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarla almeno una volta sulla propria via. Ciao Amore nostro”.

I funerali di Antonella Di Stefano si terranno domani, martedì 9 aprile, presso la Chiesa di San Giovanni, nel rione Cappuccinelli, alle ore 10.30.