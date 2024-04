Vittoria per la Trapani Shark contro la Pallacanestro Trieste

Vittoria per la Trapani Shark all’esordio di Stefano Gentile (10+6a) e Amar Alibegovic (11+7r), annunciati la scorsa settimana. La squadra di coach Andrea Diana ha vinto in casa contro la Pallacanestro Trieste per 81-73. Reduce dalla bella vittoria di Vigevano, i giuliani non riescono a fare il colpaccio in casa degli Shark: non brillante l’esordio, invece, di Leo Menalo (3 punti in 25 minuti), arrivato in prestito dalla Virtus Bologna.

Trapani apre 6-0, ma il punteggio resta molto basso nei primi 10′, 13-11 al termine del primo parziale. Le due squadre si sbloccano dopo la prima pausa con Trieste che mette la testa avanti per la prima volta a inizio secondo periodo. Con un 9-0 la Shark prova il primo allungo arrivando sul +7, 24-17, ma gli ospiti restano aggrappati alla partita si chiude sul 40-35 la prima metà di gara. È il terzo periodo a essere decisivo per i padroni di casa: 24-11 di parziale e Gentile e i suoi nuovi compagni arrivano fino al +21. Trieste prova a accorciare nel quarto periodo, arriva a -10 ma non riesce a riaprire la gara: 81-73 il punteggio finale.

Tabellino di gara

Trapani Shark: J.d. Notae 20 (4/5, 4/10), Rei Pullazi 14 (3/4, 2/6), Amar Alibegovic 11 (2/5, 1/3), Stefano Gentile 10 (2/2, 2/3), Chris Horton 7 (3/7, 0/0), Marco Mollura 6 (1/2, 1/4), Pierpaolo Marini 5 (1/1, 0/4), Fabio Mian 3 (0/1, 1/3), Yancarlos Rodriguez 3 (0/0, 1/3), Joseph yantchoue Mobio 2 (1/3, 0/0), Fabrizio Pugliatti 0 (0/0, 0/0)

Pallacanestro Trieste: Francesco Candussi 19 (4/9, 2/3), Michele Ruzzier 13 (2/5, 3/8), Justin Reyes 12 (1/3, 3/9), Stefano Bossi 11 (3/4, 1/5), Giancarlo Ferrero 9 (0/1, 2/4), Lodovico Deangeli 6 (3/4, 0/2), Leo Menalo 3 (0/1, 0/1), Luca Campogrande 0 (0/0, 0/4), Ariel Filloy 0 (0/0, 0/0), Eli jameson Brooks 0 (0/0, 0/0)