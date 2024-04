Si complica la strada Play Off per la Marsala Volley, sconfitta in Abruzzo

E’ stata una sconfitta la trasferta abruzzese contro la capolista Tenaglia Altino per le ragazze della GesanCom Marsala Volley nella 21ª giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile girone E. Un 3-0 grazie ai parziali 25/14, 25/22 e 27/25, che complica non poco la strada per i Play Off promozione al sodalizio lilibetano caro al Presidente Alloro che da questo scontro diretto si attendeva sicuramente ben altra soluzione finale.

Un match in cui, più che parlare degli eventuali errori del roster marsalese, si deve sicuramente dare merito alle padroni di casa di aver giocato un volley di altissimo livello non lasciando nulla al caso ed indirizzando dalle prime fasi la sfida a proprio favore. Classico starting six per Coach Ciccio Campisi che schiera la diagonale Grippo/Varaldo, le schiacciatrici Silotto e Gasparroni e le centrali Caserta e Galiero alternate al libero Norgini. Coach Giandomenico Giliberti presenta in campo Michieletti in regia, l’opposta Orazi, le schiacciatrici Giometti e Corti e le centrali Cometti e Montechiarini alternate al libero Giubilato.

Nel primo set, dopo una prima fase punto a punto saranno le abruzzesi di Altino a portarsi avanti con un deciso break fino al 16/8 a proprio favore. Le padroni di casa, premendo il piede sull’accelleratore, non consentiranno mai alle lilibetane di poter rientrare nel punteggio, tanto da chiudere il parziale 25/14, chiarendo da subito la volontà di conquistare l’intera posta in palio. Nel secondo parziale le marsalesi giocheranno il tutto per tutto al fine di poter pareggiare il computo dei set, e dopo essere state in vantaggio per l’intero parziale, 8/4 – 13/16 – 17/21, si faranno recuperare e superare nel finale perdendo il set 25/22. Stessa storia nel terzo e decisivo set con la GesanCom Marsala Volley in vantaggio, 13/16 – 17/21, ma con Altino capace nuovamente di recuperare e giocarsi ai vantaggi il parziale che alla fine si aggiudicherà per 27/25.

Tabellino di gara:

Tenaglia Altino CH: Orazi 13, Michieletti 0, Corti 11, Giometti 14, Cometti 3, Montechiarini 7, Giubilato (L), Giordano 0, Angeloni 0, De Camillis (L2), Ferrara ne, Ricci ne, Tega ne. Allenatore: Giandomenico Giliberti.

GesanCom Marsala Volley: Varaldo 8, Caserta 9, Gasparroni 2, Grippo 3, Galiero 9, Silotto 8, Norgini (L), Modena 2, Bergese 2, Morciano 2, Sturniolo 0. Allenatore: Ciccio Campisi.