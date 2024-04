A Marsala “albarìarte” torna con la personale di Rosario Casano

Nuovo appuntamento per la rassegna “albarìarte”, curata dal Maestro Enzo Campisi e da Daniele Nuccio. Domenica 7 aprile, a partire dalle ore 18, presso i locali dell’enoteca “albarìa” in via Garibaldi a Marsala, si terrà la mostra personale di Rosario Casano.Nato a Marsala nel 1936 è uno degli artisti più riconoscibili del panorama marsalese. In diversi decenni di attività non ha mai perso lo slancio creativo che lo ha portato nel tempo ad attraversare diversi stili e tecniche.Un importante bagaglio che è possibile scorgere nelle suggestive forme, nei paesaggi o nei corpi che si intrecciano caratterizzando diverse delle opere in mostra.