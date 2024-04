A San Vito una nuova sede per i mercatini settimanali

Il 2 aprile scorso, con delibera di Giunta, a San Vito Lo Capo è stata individuata una nuova sede per i mercati settimanali nei pressi delle Case Popolari di Via Generale Arimondi, nella zona compresa tra la Via Salvo D’Acquisto e la Via Mons. Rinaldi. Tale area ospiterà tutti i mercati che si svolgono all’interno del Comune di San Vito ed è stata inaugurata già venerdì 5 aprile. “La nuova collocazione dei mercati – spiega il Sindaco Dott. Francesco La Sala – li rende più accessibili perchè la sede individuata è più centrale e molto più comoda da raggiungere, anche a piedi, e non crea alcuna difficoltà alla viabilità”.