Scacco Club Mazara: aperte le iscrizioni al Torneo per la Pace￼

Anche lo Scacco Club Mazara aderisce all’appello dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha proclamato per il 6 aprile la Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace riconoscendo allo sport, grazie al fondamento di valori positivi, il ruolo di potente strumento per rafforzare i legami sociali e promuovere lo sviluppo sostenibile e la pace, nonché la solidarietà e il rispetto per tutti. Un torneo di scacchi gratuito quindi per celebrare questa importante iniziativa realizzata a Mazara dalla Scuola Nazionale dello Scacco Club in collaborazione con Il Museo Nazionale degli Scacchi e della pasticceria “Masì” di Via Emanuele Sansone,24 che si è resa disponibile come sede di gioco.

Il torneo si svolgerà nella mattinata dalle ore 9 alle 13. Iscrizioni con messaggio WhatsApp al +39 3392026556.