Marsala: l’ultimo saluto a Mario Abate in Chiesa Madre

Tanti i messaggi di cordoglio per la morte di Mario Abate, il giovane marsalese che è deceduto per le gravi conseguenze dell’incidente che si è verificato il 3 aprile scorso in contrada Addolorata, sulla via Trapani, nei pressi di un rifornimento di benzina. Lo scontro della sua moto con una vettura gli è stato fatale. Mario lascia in un dolore incolmabile la famiglia, la moglie, un bimbo di 6 anni e uno in arrivo.

Per l’ultimo saluto a Mario, chi lo conosceva si ritroverà stamattina alle ore 10 per i funerali in Chiesa Madre.