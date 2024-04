Marsala: il 6 aprile un’iniziativa in ricordo di Tancredi Tarantino

Sta suscitando grande commozione la scomparsa di Tancredi Tarantino, il 46enne marsalese rimasto vittima di un incidente avvenuto a Milano, nel pomeriggio di lunedì. Giornalista investigativo e cooperatore internazionale, Tancredi Tarantino era molto apprezzato per il suo impegno professionale e sociale, che lo ha spesso portato ad occuparsi delle vicende relative allo sfruttamento delle risorse naturali da parte delle multinazionali nei Paesi dell’America Latina, oltre che di ambiente e diritti umani. Nel ricordo dell’eredità civile, umana e culturale di Tancredi Tarantino le associazioni Amici del terzo mondo, Libera Marsala, Arché onlus e Libera orchestra popolare lo ricorderanno con un’iniziativa che si terrà sabato 6 aprile, a partire dalle 18, presso i locali di Finestre sul Mondo (in via Sibilla).