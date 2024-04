Corruzione al Comune di Trapani, il Riesame annulla i provvedimenti contro il manager Valerio

Si torna a parlare della vicenda corruzione nel Comune di Trapani e che ha coinvolto anche l’ex assessore ed oggi deputato regionale Dario Safina. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha annullato pure le misure interdittive per l’ingegnere Christian Valerio, manager della società City Green Light che più volte a svolto servizi tramite appalti nel comune capoluogo di Provincia. Il manager era stato coinvolto nell’inchiesta che aveva portato lo scorso gennaio agli arresti domiciliari poi revocata dell’onorevole della Safina, accusato con il manager di aver turbato l’asta pubblica relativa ad un progetto di 17 milioni di euro per l’efficientamento e l’ammodernamento degli impianti di illuminazione del territorio. Ulteriori 20 pagine con i quali i giudici chiariscono la regolare e puntuale applicazione delle procedure relative al project financing, l’insussistenza di tutte le ipotesi di reato e la correttezza dell’operato del manager messinese che non avrebbe ricevuto alcuna informazione segreta sulla procedura, così come previsto dai giudici del Riesame.