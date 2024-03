Marsala, riaperta al traffico la strada dei Lidi

️Dopo il termine dei lavori previsti, è stato ripristinato il regolare transito della SP84 (Lungomare Boeo), attraverso la ricostruzione del manto stradale, resosi necessario dal recente crollo dovuto alle forti mareggiate.

“Un importantissimo intervento – afferma il deputato regionale Stefano Pellegrino – che permettere alle attività commerciali del litorale sud marsalese di programmare con tranquillità la stagione estiva.

Non ci fermeremo qui. Interverremo infatti con gli opportuni strumenti finanziari per creare, attraverso la c.d. “massicciata”, una barriera che tuteli il manto stradale, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini” Pellegrino ringrazia la provincia per l’ottimo lavoro svolto.