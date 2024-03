A Trapani il sindaco attacca gli autisti Atm, i sindacati: “Il servizio controllo sui bus è bloccato”

“Riteniamo estremamente grave che il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida non rispetti il ruolo che svolgono le organizzazioni sindacali affermando che se ne ‘sbatte delle tutele sindacali garantite ai lavoratori”‘ in particolare dell’Atm, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico nella città di Trapani e il servizio degli stalli per il parcheggio a pagamento”. La Filt Cgil, la Fit Cisl e la Faisa Cisal intervengono sulle esternazioni espresse dal sindaco di Trapani che, durante il suo intervento nel corso del Consiglio comunale di giovedì scorso, pare abbia ‘accusato’ gli autisti dell’Atm di non accorgersi dei cittadini che viaggiano gratis, dimostrando, come affermano le sigle “… scarsa conoscenza di quanto già stabilito dal Cda dell’Azienda Trasporti e Mobilità, di cui il Comune di Trapani è socio unico, per arginare il problema”.

“Il Consiglio di Amministrazione dell’Atm – dicono i segretari della Filt Cgil Anselmo Gandolfo, della Fit Cisl Rosanna Grimaudo e della Faisa Cisal Rosario Gentile – ha stabilito e già attivato il controllo sugli autobus da parte degli ausiliari del traffico, ai quali è demandata, per contratto anche questa attività. Il sindaco Tranchida – proseguono – dovrebbe sapere che gli autisti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale, non possono nè vendere biglietti nè esercitare l’azione di controllo sui mezzi, a meno che ciò non venga concordato, tramite contratto integrativo, con i sindacati”. Le organizzazioni sindacali dei trasporti di Cgil, Cisl e Cisal precisano, inoltre, che “... il confronto per la sottoscrizione del contratto integrativo, strumento propedeutico ad avviare anche il servizio di controllo sugli autobus, è bloccato da oltre un anno per la mancata volontà da parte dell’Atm”. “Le carenze nel servizio – dicono Gandolfo, Grimaudo e Gentile – non sono da attribuire agli autisti, ma ai vertici dell’Atm, tra l’altro, nominati dal Sindaco”. La Filt Cgil, la Fit Cisl e la Faisa Cisal hanno annunciato che, sul tema, chiederanno un incontro, con carattere di urgenza, al sindaco Tranchida.