Pesce spada al…mercurio. Ritirati dalla vendita alcuni lotti

Un nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari è stato annunciato dal ministero della Salute attraverso il suo portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Il ritiro dagli scaffali dei supermercati e dei negozi riguarda il richiamo da parte del produttore di due lotti di trance di pesce spada vendute da D.I.MAR. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di mercurio oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto congelato sfuso e appartiene ai lotti 23505-4237 (lotto interno 23099777) e 23508-4237 (lotto interno 23099937) con la data di scadenza 01/06/2026. Il pesce spada richiamato è prodotto dall’azienda Congelados Maravilla con stabilimento a Puerto Pesquero De Lonja Grandes Peces y Bajura, Ofic.15, a Vigo, provincia di Pontevedra, in Spagna. L’azienda D.I.MAR. Srl distribuisce il prodotto in Italia.