“Sulle tracce del Liberty”, seminario al Museo Pepoli di Trapani

La sala conferenze del Museo Pepoli di Trapani ospiterà mercoledì 27 marzo, con inizio alle ore, il seminario di studi dal titolo “Sulle tracce del Liberty: il mito della Belle Epoque”. Una attività organizzata dall’Istituto Rosina Salvo di Trapani nell’ambito del progetto “Sulle tracce del Liberty: il mito della Belle Epoque a Trapani”, finanziato dalla Regione Siciliana e rivolto agli istituti superiori siciliani per facilitare la comprensione dell’importante fase storica legata al Liberty nell’isola. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Trapani, ha lo scopo di diffondere tra i giovani la conoscenza del periodo storico e culturale in cui nacque e si diffuse lo stile Liberty, nelle sue diverse declinazioni e con diverse denominazioni, dal nord Europa all’area Mediterranea, inteso quale strumento interpretativo di valori storici, culturali, funzionali e socio simbolici.

Il seminario fa parte di un percorso formativo che vede i giovani studenti del Liceo Rosina Salvo impegnati in laboratori di fotografia e grafica, rilievo architettonico, teatro, scenografia e costume. Sono previsti gli interventi di: Daniela Scandariato, storica dell’arte; delle docenti Maria Luisa Curatolo e Nathalie Joubert; Francesca Pipi, docente di Storia del Costume; della dirigente scolastica Giuseppina Messina; dell’architetto Vito Corte; delle docenti Francesca Scalisi ed Emiliana Montera. Un momento musicale vedrà l’esibizione di Manuel Burriesci (violino) e Rosaria Tosto (Flauto) studenti del progetto Music Talent School coordinato dalla professoressa Rosaria Bonfiglio. Il progetto si concluderà il 15 maggio 2024 presso la Casina delle Palme con l’allestimento di una mostra fotografica e di una performance teatrale che porterà in scena testi di celebri autori del Novecento come Tito Marrone, Govoni, Palazzeschi, Marinetti, Pirandello. L’iniziativa, realizzata anche grazie alla collaborazione del Museo Regionale Pepoli e dell’Associazione Amici del Museo Pepoli, rappresenta una delle diverse opportunità di arricchimento nell’ambito delle attività formative promosse dall’Istituto Rosina Salvo.