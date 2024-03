Volley femminile, vittoria casalinga per il Marsala

Vittoria casalinga in tre set della GesanCom Marsala Volley sulla Farmacia Schultze Messina nella 20° giornata del Campionato serie B1 di Volley femminile. Un 3-0, con i parziali 25/14, 25/13 e 25/9, che premia le ragazze di Coach Ciccio Campisi capaci di giocare un match, per tutta la durata con il piede sull’accelleratore, con le avversarie sicuramente incappate in una giornata no.

La posta in palio è davvero alta, ci sono in ballo tre fondamentali punti classifica che consentirebbero alle due contendenti il raggiungimento delle posizioni che contano in questo livellato torneo. Le lilibetane coscienti del valore di questo match, hanno iniziano la sfida con il piede giusto giocando una buona pallavolo fatta di ottimi servizi, ricezione attenta, difese estreme ed attacchi micidiali. Adesso testa al prossimo match in trasferta ad Altino, un altro bivio di questo bellissimo campionato per il Marsala Volley.