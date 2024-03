Pesca, il sindaco di Mazara a Bruxelles: si è parlato di gambero rosso e sicurezza dei pescatori

Il futuro della pesca nel Mediterraneo e il rafforzamento delle pratiche legali nel settore temi cruciali della seduta della Commissione PECH (Commissione per la Pesca del Parlamento europeo) che si è svolta in settimana a Bruxelles e a cui ha partecipato anche il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci. Nel corso della seduta è stato riconosciuto il valore economico e l’importanza del gambero come riserva ittica non solo per Mazara, ma per l’economia nazionale, anche se la competizione con Paesi terzi ricrede impegno costante e maggior vigilanza. Inoltre si è anche evidenziata la necessità di piena collaborazione e trasparenza tra membri UE per assicurare la corretta quantità di pescato e prevenire il trasbordo illecito in mare.

Sugli incidenti che coinvolgono i pescatori siciliani, è stata ribadita l’importanza della sicurezza dei lavoratori, ma le dispute marittime di lunga data e la definizione delle zone marittime rimangono di competenza degli stati membri. Su questo il sindaco si è detto “rammaricato che la questione degli incidenti e dei sequestri in mare nelle zone calde sia stata rinviata dalla commissione agli accordi bilaterali degli Stati membri. Resta prioritario che la Commissione direttamente si adoperi per garantire protezione adeguata ai nostri operatori e dirimere un problema atavico che incide pesantemente sull’intero comparto pesca”. Intanto, in settimana, a sostegno della ricandidatura a sindaco di Salvatore Quinci in vista delle amministrative è nata la lista civica Mazara Faro Mediterraneo, fondata da Luisa Bondì, Liborio Signorelli e Salvatore Sciacca. Una lista che “emerge – si legge nella nota – dall’aspirazione collettiva di abbracciare e promuovere i valori e gli obiettivi condivisi con il sindaco Quinci, il cui mandato ha già impresso una traiettoria di sviluppo e progresso tangibili. Attraverso un dialogo aperto e un’azione congiunta, ci impegniamo a supportare il sindaco e la sua squadra nell’accelerare i piani di crescita, assicurando che ogni cittadino si senta parte integrante di questo percorso evolutivo”.