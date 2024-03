La Municipale di Campobello può fare multe digitali

Multe digitali per le infrazioni al codice della strada a Campobello di Mazara. Nell’ambito del processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, la Polizia Municipale è stata dotata di 6 terminali elettronici per la contestazione delle violazioni in materia di sosta che andranno a sostituire i bollettari cartacei. L’innovazione tecnologica migliorerà il servizio di controllo relativo alla viabilità, velocizzando le procedure di registrazione e gestione dei verbali in quanto tutto avverrà in via telematica.

Ai trasgressori, al posto del classico verbale cartaceo, sarà rilasciato sul parabrezza un verbale stampato su carta termica, grazie alle stampanti portatili di cui saranno dotati sia gli agenti di PM sia gli ausiliari del traffico. I nuovi dispositivi sono stati acquistati mediante fondi provenienti da finanziamenti destinati proprio alla digitalizzazione ottenuti dall’Amministrazione comunale nell’ambito del PNRR.