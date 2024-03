Bonus Caregiver, a Campobello richieste entro venerdì 22 marzo

L’Amministrazione comunale di Campobello rende noto che c’è tempo sino alle ore 12 del prossimo 22 marzo per richiedere il “Bonus Caregiver Familiari”, un contributo per il sostegno del ruolo di assistenza dei familiari dei disabili gravi e gravissimi. Il Distretto socio-sanitario n.54, di cui fa parte il comune di Campobello, ha infatti diramato l’avviso pubblico rivolto ai familiari di persone affette da disabilità grave e gravissima, che potranno dunque richiedere il contributo economico una tantum stanziato dall’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.Sul sito istituzionale del Comune (al seguente link: https://comune.campobellodimazara.tp.it/…/AVVISO… ), sono stati pubblicati l’avviso e il modello di domanda che dovrà essere presentato “brevi manu”, presso l’ufficio protocollo del Comune, sito in via Mare n.2.