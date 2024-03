“PraticaMente Jazz”, Aldo Bertolino pubblica un manuale per tutti i musicisti

Una guida utile per chi intende acquisire una buona conoscenza delle basi pratiche della teoria delle scale e della costruzione degli accordi per una migliore tecnica di improvvisazione. Nasce da questo ottimo spunto il libro “PraticaMente Jazz” del musicista e compositore marsalese Aldo Bertolino che fa parte della collana “PraticaMente” Publinews editore. Si tratta di un manuale di armonia e modi per l’improvvisazione corretta, rivolto a insegnanti, allievi, musicisti che si vogliono approcciare alla musica jazz con una didattica organizzata paragonabile a quella delle grandi scuole americane. Tanti gli esercizi pronti ed efficaci, con argomenti trattati in maniera semplice ed intuitiva: armonizzazione ed esercizi sulle scale maggiori, minori, pentatoniche, diminuite, esatonali, bebop, superlocrie; il Blues e variazioni; il Rhythm changes e variazioni; il Turnaround; sostituzione di tritono e tonicizzazione; i Coltrane changes; guida allo studio: il repertorio giusto per iniziare.

“Ho messo a disposizione le mie conoscenze e le mie esperienze accumulate negli anni nei conservatori di musica, nei tanti seminari e nei corsi di jazz da me seguiti – ci racconta Bertolino -. Gli argomenti delle lezioni e i relativi esercizi consigliati in questo testo saranno utili per padroneggiare il corretto uso dell’armonia indispensabile anche per colmare alcune lacune pregresse. La musica jazz non è una musica semplice, è una musica nata dai popoli appartenenti a culture differenti. Il jazz si basa sull’improvvisazione e in quanto tale, deve essere studiata per improvvisarla. Secondo il mio Maestro Marco Tamburini mentre si improvvisa non vi è il tempo materiale per decidere quale scala utilizzare in quel preciso accordo, in quel determinato momento. Bisogna assimilare quanta più armonia possibile per riuscire ad improvvisare correttamente. Questo libro è dedicato alla sua memoria”.

Questi i punti di ritiro del manuale: InterNet & Co. via dei Mille, 12/14, Maison De La Musique Strumenti Musicali Marsala e Mazara, Magic Music Strumenti Musicali corso Piersanti Mattarella, 112 Trapani.