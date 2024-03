Importante convegno al Tribunale di Marsala organizzato dall’associazione Magistrati

La Sottosezione di Marsala dell’Associazione Nazionale Magistrati comunica che il 21 marzo, alle ore 17:00, si terrà presso l’‘‘Aula Borsellino’’ del Palazzo di Giustizia di Marsala un convegno dal titolo ‘‘L’ascolto delle persone vulnerabili. Oltre le parole: un percorso empatico nel mondo giuridico e nell’informazione giudiziaria’’.

L’evento – organizzato in sinergia con la Sottosezione A.N.M. di Trapani, col patrocinio del Tribunale di Marsala, della Procura della Repubblica in Sede, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala e dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia – è stato pensato come un dialogo a più voci sul tema del ‘‘linguaggio giuridico’’ e, nello specifico, sulle tecniche di ascolto e sulle corrette modalità comunicative da adottare, in ambito processuale e nell’attività di cronaca giudiziaria, nell’approccio alle persone c.d. vulnerabili.

Per esaminare tale tematica da diversi angoli prospettici, dialogheranno con la Presidente del Tribunale dott.ssa Alessandra Camassa – nella veste di moderatore – magistrati, avvocati, docenti universitari, psicologi forensi e giornalisti.

In particolare, dopo i saluti introduttivi degli organizzatori e dei rappresentati delle Istituzioni che hanno patrocinato l’evento, interverranno:

Paola Spadari, Segretaria del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti;

Raffaella Scarpa, docente di Linguistica Italiana all’Università di Torino;

Calogero Roberto Piscitello, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala e coordinatore del gruppo specializzato;

Samuele Corso, Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trapani;

Adele Pipitone, Presidente della ‘‘Rete dei Comitati Pari Opportunità’’ della Regione Siciliana;

Monica Mandalà, Dirigente Psicologo A.S.P. di Trapani – Dipartimento di Salute Mentale;

Rino Giacalone, giornalista e direttore di ‘‘Alqamah.it’’.