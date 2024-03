Ginnastica: Marsala Gym Lab superlativa tra individuali Fgi e Endas ai Campionati regionali

I campionati regionali individuali di ginnastica artistica sono iniziati e le ginnaste dell’Asd Marsala Gym Lab partecipano massicciamente alle prime prove Silver nei livelli LA, LB, LC, LD ed Endas con ben 93 atlete. Un vivaio ampio e già ben strutturato che cresce non soltanto nei numeri ma anche e soprattutto nella qualità del lavoro tecnico svolto e nel capitale umano. Soltanto sei anni di attività e risultati da società storica che dimostrano l’enorme potenziale di una realtà sportiva appena nata che da subito e con costanza ottiene risultati prestigiosi in continuo crescendo e che lavora non soltanto sui risultati sportivi sicuramente importanti ma soprattutto sulla crescita personale delle sue ginnaste. Ben 11 ori, 9 argenti e 11 bronzi nei weekend del 02/03 marzo e 09/10 marzo.

Nella prima prova regionale Endas oro per Stabile Cristina, Genco Clara, Anselmi Serena, Anca Sara, Milazzo Alyssa, Denaro Greta, Omassi Sara; argento per Isacco Chiara, Galfano Sofia,Genna Anna, Galassi Ludovica, Patti Greta, Gargano Adele e bronzo per Sorrentino Valeria, Magro Emma, Omassi Giulia, Sparta Giada, Buffa Clara, Lombardino Viola. Nella prima prova regionale Fgi Silver LA, LB, LC, LD oro per Greta Arceri, Sofia Licari, Benedetta Rallo, Elena Genna; argento per Rachele Sciacca, Sophia Orlando, Giulia Pantaleo, Margherita Fagarazzi, bronzo per Clara Angi, Miriam Cusenza, Giorgia Angileri, medaglia di legno per Viola Nizza, Margherita Casano, Sharon Giubaldo e Alice Denaro, quinta Federica Rizzo e sesta Viola Licari. ” Nessuno sgambetto alle altre squadre e grande il fair-play delle Gymlabine marsalesi che dimostrano grande maturità, rispetto per gli avversari e sana competizione, in un clima sportivo che purtroppo non sempre dà l’esempio. Fiere di poter dire con orgoglio che cresciamo giovani donne capaci di poter convivere sportivamente nei campi di gara e nella vita” riferisce il tecnico federale Gilda Tortorici.