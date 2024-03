Birgi: trattativa con il Ministero delle Finanze per confermare l’aumento di capitale

Tra le norme di spesa dello scorso “Collegato”, attualmente al vaglio del Ministero delle Finanze, figura anche quella che aveva destinato 4,2 milioni per l’aumento di capitale di Airgest. “A Roma abbiamo già avviato la trattativa con viale XX Settembre, al fine di chiarire la natura dello stanziamento della Regione e confermarlo. Non siamo infatti nel campo degli aiuti di Stato o del ripiano di perdite. La norma su Birgi, da noi messa a punto e votata dall’Ars, definisce invece un investimento della Regione su Airgest con l’obiettivo di adeguare e rafforzare la società, ben guidata dal presidente Salvatore Ombra, rispetto all’aumento dei passeggeri registrato nel 2023″. Così l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, replicando alla deputata M5s Cristina Ciminnisi a proposito dell’aumento di capitale stabilito dalla Regione in favore di Airgest, società di gestione dell’Aeroporto di Trapani-Birgi.

“L’aeroporto di Trapani – prosegue – ha superato l’anno scorso la cifra di ben 1,3 milioni di passeggeri. Ai sensi delle leggi di settore occorre, quindi, aumentare il capitale sociale di Airgest, irrobustendola e adeguandola al mercato. Non si tratta di un soccorso di “mamma Regione”, ma di una iniezione di fondi prevista dalla legge per supportare una realtà virtuosa e in crescita, nell’interesse dell’economia e di tutto il trapanese”, conclude l’assessore Falcone. Ciò si aggiunge al no del Governo Meloni alla ricapitalizzazione dell’Airgest, società che gestisce a terra lo scalo trapanese, per un ammontare di oltre 4 milioni di euro come da Finanziaria regionale. Per l’Esecutivo potrebbe configurarsi l’ombra degli aiuti di stato.

Nel frattempo il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani, pensa al caro-voli, misura che dibatte da quando ha vinto le elezioni e per cui, a parte qualche sconticino applicato a determinate condizioni in vista delle festività di Natale 2023, non sembra esserci soluzione. Domani stesso, 14 marzo, alle 11.30 nella Sala Alessi di Palazzo d’Orléans, Schifani incontrerà i giornalisti per presentare le nuove misure del governo regionale per fare fronte al caro voli. Sarà presente l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò.