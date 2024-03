Banca Marsalese della Memoria al Cinema Golden per tre iniziative

L’associazione Banca Marsalese della Memoria, preso il Cinema Golden ha organizzato una serie di proiezioni che hanno come tema la storia della Città di Marsala. Si inizia il 27 marzo alle ore 21.30 con “Casazza e Mortorio” e a seguire un viaggio di immagini del Centenario dello Sbarco dei Mille, Marsala decorata con medaglia d’oro al valor civile, riconoscimento datato 1961, video tratti da un Carnevale in Città del 1962 e i funerali della tragedia che ha visto morire nella Laguna dello Stagnone alcuni ragazzini in barca per una gita accompagnati dalle suore, avvenuta il 1° maggio del 1964.

Il 9 aprile, sempre alle ore 21.30, verrà proiettato “Comu arrinesci si cunta (migranti in patria)” e l’8 maggio alla stessa ora una serie di testimonianze-video verranno mostrate nell’evento “Gli occhi di allora, le voci di oggi” e “Unu chi morsi in guerra”. A fine serata i partecipati verranno deliziati da un dolce buffet. Per prenotazioni contattare il Cinema Golden al: 0923 931725.