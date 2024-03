In estate la mostra di Umberto Boccioni ad Erice. La Toscano vola a Gardone Riviera

Si è tenuto in questi giorni, a Gardone Riviera, nell’ambito della festa dal titolo “Ho coronato la saggezza oggi e acceso il gran fuoco”, la mostra delle opere inedite dell’artista Umberto Boccioni che, in estate, sarà trasferita proprio ad Erice. Hanno partecipato, in rappresentanza del Comune di Erice, la sindaca Daniela Toscano, il vice sindaco Gianni Mauro e l’assessora Rossella Cosentino.

«Abbiamo accettato l’invito del presidente della fondazione Il Vittoriale degli italiani, Giordano Bruno Guerri, che è anche sovrintendente della Fondazione Erice Arte – commenta la sindaca Daniela Toscano –. Questa mostra di dipinti inediti e di rara bellezza, come sottolineato dai curatori, ha costituito un’occasione di straordinaria importanza per comprendere il valore di uno degli artisti italiani più importanti del Novecento. Saremo lieti, nell’ottica della collaborazione col presidente Guerri, di ospitare ad Erice una quarantina di opere, tra bozzetti e quadri, a suggellamento di un sodalizio che va avanti da diverso tempo. Crediamo che tali dipinti, in un periodo prettamente turistico come quello estivo, costituiranno per il nostro territorio un vero e proprio valore aggiunto, in ambito culturale e non solo».