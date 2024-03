Migranti e disabili de Il Mulino di Marsala a lavoro con gli agnelli pasquali

I ragazzi de Il Mulino e le immigrate di Badia Grande hanno “lavorato” insieme in un allegro laboratorio di cucina e di artigianato per la produzione dei tradizionali agnelli pasquali di pasta reale (marzapane). L’iniziativa, che si è svolta nell’ambito del progetto “Insieme si può” ha visto i ragazzi de “Il Mulino” al fianco delle giovani immigrate della “Cooperativa Sociale Badia Grande” che accoglie nel SAI Marsala dieci donne straniere in difficoltà, fornendo loro un solido rifugio, sostegno ed aiuto per integrarsi nella società.

Con la guida esperta di Sergio, pasticcere, affiancato per l’occasione da Souhir, giovane chef tunisina del SAI Marsala, il laboratorio ha fatto rivivere la tradizione culinaria siciliana attraverso la preparazione degli agnelli pasquali.