Il Movimento per la Vita di Marsala rinnova le cariche. Sarà guidato da Manfredo Spadaro

E’ stato rinnovato il Consiglio Direttivo del Movimento per la Vita di Marsala. Manfredo Spadaro subentra a Giusi Piccione alla guida dell’associazione che, nei quattordici anni di vita, ha aiutato centinaia di bambini nella crescita e nel sostentamento, ha accompagnato giovani famiglie e donne sole, in gravidanza prima e mamme dopo, in situazioni di difficoltà anche sostenendole nel percorso sanitario e di assistenza.

Scopo primario dell’associazione è, infatti, la tutela della vita nelle fasi o condizioni di maggiore criticità attraverso azioni concrete di assistenza ma anche con iniziative culturali, sociali e di sensibilizzazione.

Il Movimento per la Vita di Marsala è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro che si sostiene con contributi volontari di soci e privati, donazioni del 5X1000, con il contributo dell’8×1000 della Diocesi e quello del Comune di Marsala.

La sede in cui opera, bene confiscato alla mafia, è stata concessa dalla Fondazione S. Vito Onlus.

Nel 2023, i volontari del Centro, hanno assistito oltre 30 donne in gravidanza e 60 bambini dalla nascita sino al 18° mese di vita. Sono stati distribuiti diverse centinaia di confezioni di pannolini, latte, omogeneizzati vari, pastine, nonchè attrezzature quali passeggini, culle, seggioloni, e centinaia di capi di abbigliamento per la prima infanzia ed infine tanti sorrisi e vicinanza.

Il Movimento per la Vita di Marsala è un’associazione laica, aconfessionale, apolitica, trasversale. E’ aperta a chiunque – enti, associazioni o privati- abbiano a cuore la vita. La vita è di tutti, non è prerogativa di una parte politica o di una religione, è un bene fondamentale su cui si fondano tutti i diritti dell’uomo.

Il Movimento per la Vita di Marsala invita ad offrire il proprio contributo quanti vorranno rendersi parte di questo progetto di solidarietà anche con semplici azioni.

Per maggiori informazioni: Sede Via della Gioventù 65 Marsala, cell 377.4017498

Contratti tramite email (mpv.marsala@gmail.com) o anche attraverso Facebook e Instagram.