Elezioni Mazara, Papania: “L’MPA sta dialogando anche con Quinci”

Uno scenario politico in pieno fermento e costante evoluzione quello che si muove a Mazara in vista delle Amministrative. Gli schieramenti a sostegno dei tre candidati sindaci sembrano delineati, per certi versi anomali, ma tutt’altro che definitivi. Questo si evince da quanto ci ha riferito l’ex senatore Nino Papania, leader MPA trapanese che si sta preparando alle prossime Amministrative. A Mazara il partito aveva annunciato il sostegno a Vita Ippolito: “Verrà fuori un’ottima lista – ci spiega Papania – ma stiamo dialogando sia con Vita Ippolito sia con Salvatore Quinci. Vedremo un po’ di definire nei prossimi giorni quale sarà la soluzione per cui opteremo”.

Nei primi giorni della prossima settimana non si escludono novità: “A Mazara le coalizioni sono abbastanza anomale. Quinci era con Azione, adesso non lo è più ed è sostenuto da Fratelli d’Italia. Con loro noi abbiamo un rapporto serio. La Lega dovrebbe andare con Cristaldi, dunque assume ancora un’altra posizione. Alleanze anomale, stiamo valutando bene cosa è opportuno fare e come muoverci per costituire una lista che sia più forte possibile in un’alleanza che ci permetta di essere altamente competitivi”. Nessuna fuga in direzione Cristaldi, dunque: “Al momento – prosegue Papania – non si parla di ciò. Personalmente sono in ottimi rapporti con Cristaldi, ma al momento non ci sono condizioni di praticabilità”.

Papania poi torna sul sostegno a Vita Ippolito, confermando come non ci sia nulla di definitivo: “Al momento è un appoggio fragile, si dialoga anche con Quinci per definire quale sia la candidatura più appetibile per la città di Mazara e per l’MPA. La proposta relativa a Vita Ippolito ad alcuni sembra molto gradita e sostenuta da Forza Italia, per cui il quadro politico è abbastanza ordinato. C’è stata anche l’adesione di un pezzo di centrosinistra, ma la gran parte della coalizione è di centrodestra. Valutazioni da fare ora dopo ora”. Infine un’analisi su Castelvetrano, dove si andrà al voto, e su Marsala, dove l’MPA è passato all’opposizione: “A Castelvetrano il centrodestra sembra orientato verso l’avvocato Lentini e comunque sarà lui che sosterremo. Penso che anche tutto o quasi tutto il centrodestra farà la stessa scelta. A Marsala se ci dovessero essere passaggi confortanti siamo disposti al dialogo, se tutto resterà com’è siamo all’opposizione. In politica nulla è irreversibile”.