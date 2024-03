Pd Petrosino, i vertici regionali si schierano con la segretaria Giovannella Licari

Venuti e Rizzo. “i nostri iscritti scelgano tra il partito e l’amministrazione comunale”.

“Il Partito Democratico ha perso le elezioni a Petrosino e non ha mai sostenuto il sindaco Giacomo Anastasi, così come precisato durante l’assemblea di circolo dello scorso aprile, durante la quale è stata ribadita l’estraneità del Pd rispetto all’attuale amministrazione”.

Lo precisano il coordinatore della segreteria regionale del Pd Sicilia, Alfredo Rizzo, e il segretario provinciale di Trapani Domenico Venuti, in risposta al comunicato stampa degli iscritti al partito Concetta Vallone, Caterina Marino e Antonio Bilello giunto dopo l’intervista rilasciata al nostro giornale dalla segretaria dei democratici del circolo di Petrosino. “Nel corso di quella riunione è stato precisato che la presenza di iscritti in Giunta e in Consiglio sarebbe stata tollerata esclusivamente a titolo personale, anche in considerazione del fatto che Marino e Bilello non erano iscritti al Pd all’epoca delle elezioni, in attesa delle evoluzioni giudiziarie – aggiungono Rizzo e Venuti”. Per i dirigenti del Pd “…stupisce la nota diffusa alla stampa dai tre iscritti, a pochi giorni peraltro dalle gravi condanne per voto di scambio politico mafioso, che da quanto ricostruito dal Tribunale di Marsala ha condizionato l’esito delle scorse elezioni, così come l’accusa di aver subito un processo sommario durante un’assemblea di circolo molto partecipata, alla presenza dei vertici regionali e provinciali del partito che a parole sostengono di rappresentare, ma di cui evidentemente non hanno alcun rispetto”.



Rizzo e Venuti poi proseguono affermando che anche per i ruoli ricoperti da Marino e Vallone all’interno del Pd, “…un gesto di responsabilità nei confronti del partito, un’analisi lucida su quanto avvenuto ed accertato con la recente sentenza e una presa di distanza dall’attuale amministrazione. Nulla di tutto ciò è avvenuto, con un attacco scomposto nei confronti della segretaria di circolo Giovannella Licari, neo eletta nel coordinamento nazionale delle democratiche, a cui ribadiamo la nostra fiducia ed il nostro sostegno. I valori del Partito democratico ed il rinnovamento portato dalla segretaria Elly Schlein sono ben tutelati dalla segretaria Licari e dal gruppo dirigente che con scelte responsabili hanno tenuto lontano il Pd da situazioni imbarazzanti – concludono -. In considerazione della recente sentenza e così come ampiamente annunciato durante l’assemblea di circolo congiuntamente dalla segreteria regionale e provinciale, chiediamo a Vallone, Marino e Bilello di scegliere, con effetto immediato, se continuare a sostenere il sindaco Anastasi o se mantenere gli incarichi di partito, ritenendo incompatibile la presenza del Partito democratico all’interno della maggioranza che sostiene il sindaco Anastasi”.