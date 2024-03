Iniziata la dolce manifestazione del Cioccofest di Campobello

Oltre 2000 studenti provenienti dalle scuole di Campobello, Castelvetrano, Mazara, Marsala e Alcamo hanno partecipato ieri all’inaugurazione del Cioccofest. Inizia la grande festa del cioccolato a Campobello sino a domenica 10 marzo, giornate all’insegna della dolcezza, del gusto, del divertimento e della scoperta del territorio, promosse dall’Amministrazione comunale in sinergia con Arcadia e con il contributo delle locali associazioni e di diverse aziende sponsor.

Oggi, a partire dalle ore 9, nei pressi di Palazzo Accardi, sarà presente un’unità mobile dell’Asp per lo screening gratuito dei disturbi legati all’Alzheimer, nell’ambito del Piano Regionale di prevenzione Malattie Croniche non trasmissibili: all’interno dello storico Palazzo Accardi, sarà possibile visitare l’altare di San Giuseppe allestito dalla Pro Loco Costa di Cusa e dedicato alla memoria di Baldassare Stallone e Girolama Giorgi, i coniugi, scomparsi qualche anno fa, che per più di mezzo secolo sono stati “mastri” d’altare a Campobello. Sempre dalle 9 preparazione e vendita negli stand di specialità al cioccolato lungo la via Garibaldi.