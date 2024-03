L’associazione Perpetuum apre una raccolta di beni per l’infanzia a Marsala

L’associazione Perpetuum di Marsala ha pianificato un evento di raccolta di beni per bimbi di famiglie in difficoltà economica. La raccolta ha avuto inizio e si concluderà il 24 marzo, in occasione della festività della Domenica delle Palme. Si raccolgono cibo e altri beni per l’infanzia, abbigliamento e accessori, libri e articoli di cancelleria, giocattoli, ecc.

Le sedi di raccolta a cui fare riferimento sono: Associazione Arcobaleno dal lunedì al mercoledì dalle 9 alle 10 e dalle 15 alle 16 in via Aurelio Saffi, 30; Associazione Otium dalle 10 alle 13 di martedì, giovedì e sabato e dalle 17 alle 20 dal martedì al sabato – via XI Maggio, 106. Questi i contatti da chiamare per chi volesse donare: Sebastiano Grasso 392 524 4956; Gaja Intorcia – 366 213 5490.