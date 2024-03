Borghi è Siffredi in “Supersex”, scene girate a Favignana

Come era naturale, la serie televisiva “Supersex”, distribuita dalla piattaforma Netflix, ha portato alla sua ‘prima’ messa in onda, un vento di polemiche. La serie racconta la vita e la carriera dell’attore porno Rocco Siffredi, qui interpretato da Alessandro Borghi. Chi si è approcciato alla visione, giudica “Supersex” molto lento.

La novità per il nostro territorio è che ancora una volta viene utilizzato come set cinematografico. Sì, perchè alcune scene di Supersex sono state girate a Favignana, dove ancora una volta la Filming to West Sicily è stata coinvolta con i suoi professionisti del settore locale. Ed è proprio nell’isola egadina che Borghi si mostrerà in una scena in nudo integrale.