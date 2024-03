Trapani, evade dai domiciliari e danneggia una vettura dei carabinieri che lo arrestano

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato per evasione dagli arresti domiciliari e danneggiamento un 30enne pregiudicato trapanese.

I militari dell’Arma durante un posto di blocco, eseguito in piena notte, fermavano un’autovettura con a bordo due persone riconoscendo il noto pregiudicato trapanese seduto sul lato passeggero, e che invece avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari per altri reati. Durante lo svolgimento dei controlli l’uomo andava in escandescenza e scagliava un pugno contro il lampeggiante dell’autovettura di servizio, danneggiandolo.

A seguito del rito direttissimo è stato sottoposto nuovamente alla misura degli arresti domiciliari.