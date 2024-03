Con una nota indirizzata al sindaco di Trapani e alla locale Soprintendenza per i beni culturali, la sezione trapanese di Italia Nostra sollecita interventi nell’antica Chiesa dell’Epifania, nel centro storico, allo scopo di preservare il sito abbandonato da ulteriori danneggiamenti, nelle more che venga finalmente ristrutturato. “Italia Nostra – scrive Antonio Pellegrino per il Consiglio Direttivo – nel mese di giugno del 2019 ha organizzato un convegno sulla chiesa dell’Epifania o di Santa Lucia che dal 1827 appartiene al Comune di Trapani. È una delle chiese più antiche costruita all’esterno della cinta muraria della città, un bene culturale, storico e artistico che è stato abbandonato”.

“In quel convegno – è ricordato nella nota – sollecitavamo la ristrutturazione dell’immobile prefigurando anche un nuovo utilizzo culturale, ma dopo cinque anni non abbiamo visto nulla di positivo! Al precedente abbandono si è aggiunto il totale disinteresse, e ci addolora vedere l’immobile completamente aperto alla mercé di vandali di ogni tipo”. “Pertanto – conclude Pellegrino – chiediamo con forza di inserire questo immobile fra quelli da ristrutturare, ma soprattutto chiediamo che, con la massima urgenza, si provveda a chiudere in maniera efficace l’ingresso della chiesa per evitare l’ulteriore peggioramento di questo indecoroso scempio”.