Diga Trinità, il sindaco di Petrosino in Regione: “Si attende la relazione sismica per le autorizzazioni”

Il sindaco Anastasi ha preso parte al tavolo tecnico presso l’Assessorato all’agricoltura di Palermo per affrontare la situazione della diga Trinità. Mentre la Regione dichiara lo stato di calamità naturale per la scarsità di precipitazioni, le paratie della diga risultano abbassate, facendo disperdere in mare l’acqua delle piogge di questi giorni. “Sono stato invitato dal commissario straordinario Cartabellotta al tavolo tecnico per discutere della situazione e delle possibili azioni da intraprendere. Ho apprezzato questo gesto di apertura e di collaborazione, ma ho sottolineato che ogni confronto deve portare risposte concrete e celeri, che garantiscano l’efficientamento della diga e la salvaguardia della stagione irrigua, che è fondamentale per la sopravvivenza di migliaia di imprese agricole – dichiara il sindaco Anastasi -. Ad oggi apprendiamo che la Regione attende la relazione di tenuta sismica sulla cui base si faranno ulteriori valutazioni per consentire l’eventuale autorizzazione in deroga dell’innalzamento parziale delle paratie come accaduto nello scorso aprile. La relazione sarà consegnata il 22 marzo”.

Anastasi aggiungr: “Non mi interessa qui fare facili polemiche sulle ragioni per cui questa relazione tarda ancora ad arrivare né su tutte le misure che potevano essere intanto prese nei mesi scorsi. Ma posso garantire che il 22 marzo sarò di nuovo in Regione per chiedere conto delle misure che si intendono mettere in campo. Non ci fermeremo fino a quando non avremo ottenuto risultati tangibili e duraturi. Continueremo a monitorare la situazione, a fare pressione sulle autorità competenti, a informare e coinvolgere i cittadini. È ora di agire, prima che sia troppo tardi“.