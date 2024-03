La petrosilena Giovannella Licari eletta nel Coordinamento nazionale Democratiche del PD

Si è svolta domenica mattina la conferenza nazionale delle Democratiche, in provincia di Trapani il seggio è stato allestito presso la sede provinciale del Partito Democratico. L’assemblea delle iscritte alla conferenza ha eletto Roberta Mori coordinatrice nazionale e il nuovo coordinamento nazionale. “Un percorso importante – dichiara Valentina Villabuona, presidente dell’Assemblea provinciale del PD -, con l’augurio che la conferenza possa essere un mezzo per trattare i temi delle donne con più incisività e che sia da stimolo per tutto il Partito Democratico”. La petrosilena Giovannella Licari è risultata eletta nel coordinamento nazionale.

“Un’ottima partecipazione – aggiunge Carmela Daidone componente del Comitato di Garanzia regionale delle Democratiche – che ha visto il coinvolgimento di iscritte e non iscritte al PD. Auguriamo buon lavoro a Giovannella Licari, avvocata da sempre impegnata nella tutela delle donne, eletta componente del coordinamento nazionale delle Democratiche. La sua elezione rappresenta un importante riconoscimento per tutte le democratiche della nostra provincia”.